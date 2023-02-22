سجل وصنع.. ماذا قدم محمد صلاح أمام ريال مدريد

سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر خلال مباراة ليفربول ضد ريال مدريد.

ونجح ريال مدريد حامل لقب دوري الأبطال في تحويل تأخره بثنائية إلى فوز تاريخي بخماسية على ليفربول في ملعبه "أنفيلد" ووسط جمهوره الأحمر.

وشهدت المباراة مشاركة كاملة من محمد صلاح قائد منتخب مصر مع فريقه ليفربول، ونجح الفرعون المصري في صناعة هدف وتسجيل آخر.

ماذا قدم صلاح ضد ريال مدريد؟

دقائق اللعب: 90

أهداف: 1

صناعة: 1

تسديدات: 3

لمس الكرة : 53

دقة تمريرات: 28 من 32 بواقع 88%

خلق فرص: 2

دقة تصويب: 1من 2 بنسبة 50%

مراوغات ناجحة: 4 من 7 بنسبة 57%

الفوز بالتحامات أرضية: 5 من 12 بنسبة 42%.

أرقام تاريخية

وكتب محمد صلاح ثلاثة أرقام تاريخية بعد تسجيل هدفا في شباك ريال مدريد.

وجاءت أرقام صلاح التاريخية كالآتي:

- الهداف الإفريقي التاريخي بدوري الأبطال

رفع هدف صلاح في ريال مدريد رصيده إلى 44 هدفا في مشاركاته بدوري أبطال أوروبا.

وبذلك يعادل صلاح رقم ديديه دروجبا التاريخي كأكثر لاعب إفريقي تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا.

- هداف ليفربول التاريخي أوروبيا

بات صلاح هداف ليفربول التاريخي في كافة البطولات الأوروبية بعد فض الشراكة مع ستيفن جيرارد.

وأصبح رصيد صلاح 42 هدفا في البطولات الأوروبية خلال 66 مباراة سجلهم خلال ستة مواسم مختلفة.

أما جيرارد فكان رصيده 41 هدفا في 129 مباراة خلال 14 موسما مع الريدز.

- هداف ليفربول التاريخي على أنفيلد

رفع محمد صلاح بهدفه في شباك ريال مدريد رصيده إلى 19 هدفا أوروبيا على ملعب أنفيلد.

وبات صلاح أكثر من سجل بقميص ليفربول على ملعبه، وبذلك سجل هدفه الرابع من 11 مباراة خروج المغلوب، مقابل 15 هدفا خلال مراحل التصفيات أو المجموعات.

ويلعب محمد صلاح موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 288 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 175 هدفا وصنع 72 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.