شيء يحدث لأول مرة ورقم غائب منذ 57 عاما.. ريال مدريد يعبث بـ ليفربول في آنفيلد
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 23:56
كتب : FilGoal
أكل ريال مدريد الأخضر واليابس في مباراته ضد ليفربول على آنفيلد معقل الريدز.
وقلب ريال مدريد تأخره بهدفين دون رد إلى فوز عريض بنتيجة 5-2 ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
واستقبلت شباك ليفربول أربعة أهداف أو أكثر على أرضه للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ مشاركاته الأوروبية.
الفرنسي الأنيق يعود للتألق في ليالي الأبطال. 🇫🇷🔥🔥🔥#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/MhOsuHBVbm— FilGoal (@FilGoal) February 21, 2023
كما بات ريال مدريد ثاني فريق في تاريخ المسابقات الأوروبية يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة ضد ليفربول.
وجاء ذلك بعد أياكس أمستردام الذي فاز على ليفربول 5-1 في ديسمبر 1966 أي بعد 57 عاما.
ويستضيف ريال مدريد منافسه ليفربول على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 15 مارس المقبل ضمن إياب دوري أبطال أوروبا.
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