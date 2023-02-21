شيء يحدث لأول مرة ورقم غائب منذ 57 عاما.. ريال مدريد يعبث بـ ليفربول في آنفيلد

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 23:56

كتب : FilGoal

ريال مدريد - كريم بنزيمة

أكل ريال مدريد الأخضر واليابس في مباراته ضد ليفربول على آنفيلد معقل الريدز.

وقلب ريال مدريد تأخره بهدفين دون رد إلى فوز عريض بنتيجة 5-2 ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستقبلت شباك ليفربول أربعة أهداف أو أكثر على أرضه للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ مشاركاته الأوروبية.

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كما بات ريال مدريد ثاني فريق في تاريخ المسابقات الأوروبية يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة ضد ليفربول.

وجاء ذلك بعد أياكس أمستردام الذي فاز على ليفربول 5-1 في ديسمبر 1966 أي بعد 57 عاما.

ويستضيف ريال مدريد منافسه ليفربول على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 15 مارس المقبل ضمن إياب دوري أبطال أوروبا.

ليفربول
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