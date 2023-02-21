هل يعود مجددا؟ راديو كتالونيا يفجر مفاجأة بشأن اجتماع بين لابورتا ووالد ميسي

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 23:56

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

لا يزال مصير مستقبل ليونيل ميسي غامضا مع تأكيد تقارير فرنسية عن عدم تحمس النجم الأرجنتيني لتجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وينتهي تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، مع وجود بند يتيح تجديد التعاقد لموسم آخر حال موافقة الطرفين.

وفجر راديو كتالونيا مفاجأة كبرى عن اجتماع بين جوان لابورتا رئيس برشلونة وخورخي ميسي والد أسطورة الأرجنتين.

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وأشار برنامج توت كوستا على راديو كتالونيا إلى اجتماع حدث بين لابورتا ووالد ميسي الأسبوع الماضي.

وكشف التقرير عن مناقشة الطرفين مستقبل ليونيل ميسي المحتمل عن عودته إلى برشلونة مجددا.

كما ناقش لابورتا مع والد ميسي، التكريم الذي يزعم برشلونة تنفيذه كما تم توضيح الجدل بشأن تصريحات ماتياس شقيق ميسي.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية في وقت سابق عن عدم قبول ميسي عرض تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى الآن وعدم تحمسه لاتخاذ تلك الخطوة.

وكان شقيق ميسي قد صرح في وقت سابق عن استحالة العودة إلى برشلونة مجددا وأن النادي الكتالوني عُرف للناس بسبب ميسي بينما كان ريال مدريد الأكثر شهرة.

واعتذر ماتياس ميسي في وقت لاحق عن تصريحاته.

وخاض ليوينل ميسي 172 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين وسجل 98 هدفا.

وكان ميسي قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة.

وشارك ميسي في 61 مباراة مع باريس سان جيرمان في مختلف المسابقات وساهم في 56 هدفا.

ونجح النجم الأرجنتيني في تسجيل 27 هدفا وصناعة 29 آخرين.

سلسلة من العروض الفردية المذهلة قدمها ليونيل ليقود الألبيسيليستي إلى منصة تتويج كأس العالم 2022 في ديسمبر الماضي.

صاحب الرقم 10 سجل 7 أهداف في البطولة، بينهما ثنائية في نهائي كأس العالم، كما صنع 3 أهداف.

تأثير ميسي الكبير في البطولة منحه جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، للمرة الثانية بعد فوزه بها في مونديال البرازيل 2014، الذي احتل الأرجنتينيون وصافته.

برشلونة ليونيل ميسي باريس سان جيرمان
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