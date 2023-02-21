نابولي يُدمر فرانكفورت في أبطال أوروبا

عاد نابولي إلى إيطاليا بانتصار مثير حققه على حساب إنتراخت فرانكفورت في ألمانيا.

وفاز نابولي على مضيفه فرانكفورت بهدفين دون رد في ملعب دوتش بانك بارك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

افتتح فيكتور أوسيمين أهداف المباراة في الدقيقة 40.

وأضاف جيوفاني دي لورينزو الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 65.

وشهدت المباراة إهدار كفارا كفاراتسخيليا لركلة جزاء تصدى لها كيفن تراب حارس نابولي في الدقيقة 36.

كما طُرد راندال كولو مواني مهاجم فرانكفورت بشكل مباشر بعد تدخله بقوة على قدم زامبو أنجويسا في الدقيقة 58.

وسوف يلتقي الفريقان مجددا في ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الإياب في الـ15 من شهر مارس المقبل.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بمحاولات متبادلة من كلا الفريقين وسدد كولو مواني كرة قوية مرت بجوار مرمى نابولي بقليل.

وسقط المهاجم الفرنسي بعد ذلك داخل منطقة الجزاء مطالبا باحتساب ركلة جزاء لكن الحكم لم يشر لأي شيء.

ومرر ماريو جوتزة كرة بينية لكنها كانت قوية ولم يستطع أي من لاعبي الفريق الألماني اللحاق بها.

وكاد إرفينج لوزانو يفتتح التسجيل لنابولي لكن تسديدته القوية ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى فرانكفورت.

وأثناء تشتيت الكرة ضرب المدافع نظيره أوسيمين ليحصل المهاجم النيجيري على ركلة جزاء.

لكن كفارا لم ينجح في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء وتصدى له كيفن تراب في الدقيقة 36.

لكن لم يمر سوى أربع دقائق فقط إلا ونجح نابولي في تسجيل الهدف الأول بعد عرضية زاحفة من لوزانو من الناحية اليمنى قابلها أوسيمين بتسديدة في الشباك.

وسجل أوسيمين في الدقيقة 41 هدفا بالطريقة ذاتها وبعد عرضية جديدة من لوزانو لكن الحكم احتسب تسلل على اللاعب النيجيري.

وكاد كفارا يسجل هدفا في بداية الشوط الثاني لكن رغم انفراده فقد تصدى كيفن تراب له.

وفي الدقيقة 58 طُرد كولو مواني بشكل مباشر عقب تدخله بقوة على قدم أنجويسا.

وعقب سبع دقائق فقط مرر كفارا الكرة بالكعب وقابلها دي لورينزو بتسديدة يسارية زاحفة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للفريق الإيطالي.

وسدد أنجويسا كرة قوية لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

هدأت المباراة كثيرا بعد ذلك ولم يحدث أي جديد لتنتهي المباراة بفوز نابولي بهدفين مقابل لا شيء.