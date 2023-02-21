هاتاي سبور يعلن وفاة مديره الرياضي إثر الزلزال المدمر

أعلن نادي هاتاي سبور وفاة تانير سافوت مديره الرياضي عقب انتشال جثته بعد أكثر من أسبوعين على وقوع الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

ولقى أكثر من 47 ألف شخص حتفهم في الكارثة حتى الآن.

وبحسب وكالة "رويترز" عثر على جثته بالقرب من مكان مقتل لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو لاعب نفس الفريق.

وقال النادي عبر حسابه على تويتر: "نشعر بالحزن العميق لفقدان مديرنا الرياضي تانر سافوت، لن ننساك أيها المعلم تانر. ارقد في الجنة. أنت دائما في قلوبنا".

Başımız sağ olsun Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin.#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/RSpFjnV0YZ — Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 21, 2023

ووقع زلزال مُدمر في تركيا بقوة 7.8 على مقياس ريختر.

كان الزلزال المدمر قبل 10 أيام قد خلف دمارا كبيرا في بعض المحافظات التركية، ومنها منطقة هاتاي التي يتواجد بها نادي هاتاي سبورت.

وأعلن الاتحاد التركي عقب تلك الأحداث إيقاف الدوري لأجل غير مسمى.

وانسحب فريق هاتاي سبور من المسابقات المحلية لهذا الموسم بسبب الضرر الكبير الذي طاله بعد الزلزال.