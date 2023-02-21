أمم إفريقيا للشباب - مدرب بنين: خلق الفرص الأكثر صعوبة.. وزامبيا: كنا أقرب من الفوز في الشوط الثاني

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 23:07

كتب : FilGoal

زامبيا ضد بنين - أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما

وصف ديجوين مارثياس المدير الفني للمنتخب البنيني عن تعادل فريقه مع منتخب زامبيا بالجيدة.

وتعادل المنتخبان لحساب المجموعة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية للشباب بهدف لمثله فى إطار منافسات الجولة الأولى لفرق المجموعة الثالثة

وقال مارثياس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "جئنا لنحقق نتيجة جيدة، قدمنا مجهودا كبيرا لكي نحقق نتيجة إيجابية اهدرنا العديد من الفرص".

وأضاف "بالنسبة لضربة البداية فهي جيدة، لم نصل إلى أعلى مستوياتنا، سنستعيد عافيتنا خلال الأيام المقبلة".

وتابع "خلق الفرص هو الأمر الأكثر صعوبة المهم أن نحقق حلمنا ونستعيد قوتنا وأن نكون أكثر حيوية أمام المرمي واستغلال نقاط قوتنا، وأن نعالج الأخطاء السابقة".

وأكمل "الأداء في المجمل كان جيدا، سنكون أفضل في المباريات القادمة".

من ناحية أخرى يرى تشيسى مبواي المدير الفنى للمنتخب الزامبى، إن بداية المباراة كانت صعبة، ولكن بعد ذلك استطاع فريقه السيطرة على الموقف.

وقال مدرب زامبيا "الفريق استطاع تجنب الأخطاء والتعامل معها بشكل سليم، وأداء الفريق في الشوط الثانى كان أكثر تميزا، وكان قريبا جدا من الفوز".

وشدد "سعيد بأداء اللاعبين بالرغم من خسارتة لنقطتين، ولكن الأهم هو المباريات القادمة، نلعب من أجل الفوز، ونعمل على خلق الفرص فى المباريات المقبلة".

وأتم "يجب علينا تحسين الأداء وفتح أفاق جديدة للاعبين، بدلا من الضغط عليهم، في الشوط الأول لم يؤدوا بالشكل الجيد ولكن تحسن الأداء بعد التبديلات الأخيرة، وتحقيق التعادل".

وتضم المجموعة الثالثة من أمم إفريقيا تحت 20 عاما منتخبات تونس وزامبيا وبنين وجامبيا.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى ربع النهائي بالإضافة لأفضل صاحبي مركز ثالث من المجموعات الثلاثة.

ويلعب منتخب زامبيا مباراته المقبلة يوم الجمعة ضد جامبيا، بينما تواجه تونس منتخب بنين.

وسبق لمنتخب زامبيا حصد لقب أمم إفريقيا للشباب مرة واحدة عام 2017.

ويصعد أول أربعة منتخبات من أمم إفريقيا إلى كأس العالم للشباب 2023 والمقرر إقامتها في إندونيسيا.

وتستضيف مصر منافسات البطولة حتى يوم 11 مارس المقبل بمشاركة 12 منتخبا.

وتختتم منافسات دور المجموعات يوم الإثنين المقبل على أن ينطلق ربع النهائي يوم 2 مارس.

زامبيا بنين أمم إفريقيا للشباب ديجوين مارثياس تشيسى مبواي
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