خبر في الجول – فاركو يتقدم بشكوى لرابطة الأندية بعد إلغاء هدفه في حرس الحدود

يجهز نادي فاركو شكوى رسمية للتقدم بها بعد إلغاء هدف سجله الفريق في مواجهة حرس الحدود.

وتعادل حرس الحدود مع فاركو في الجولة 19 سلبيا بدون أهداف في لقاء أقيم على استاد المكس بالأسكندرية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولي نادي فاركو يجهزون شكوى رسمية للتقدم بها لرابطة الأندية بعد إلغاء هدف سجله كري نجيب خلال مباراة فريقه أمام حرس الحدود بداعي التسلل.

وسجل شكري نجيب هدفا في الدقيقة 90 من زمن المباراة ولكن حكم اللقاء هشام الفلال قام بإلغاء الهدف بداعي التسلل.

وأوضح نادي فاركو أنه تفاجئ بعدم وجود تقنية الفيديو "var" قبل انطلاق المباراة وهو ما سيؤكد عليه النادي في شكواه.

وبهذه النتيجة حصد طارق العشري مع فاركو 10 نقاط خلال 4 مباريات.

وارتفع رصيده لـ 23 نقطة في المركز الثامن.

بينما ظل حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن المركز الأخير.

تعادل هو السادس للحرس في الدوري الموسم الحالي.