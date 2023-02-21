أمم إفريقيا للشباب - ميتشو: سبب تواجدي في مصر؟ حبي لكرة القدم

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 22:37

كتب : هاني العوضي

ميتشو - زوران مانولوفيتش

فسّر الصربي ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" سبب تواجده في مصر في الفترة الحالية خلال تواجده في مباراة زامبيا وبنين في كأس أمم إفريقيا للشباب.

وانتهت مباراة زامبيا وبنين بالتعادل السلبي لحساب المجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا للشباب. (طالع التفاصيل)

وقال المدرب الصربي للصحفيين عقب نهاية اللقاء: "تواجدي في مصر؟ لمتابعة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عام، وبسبب حبي لكرة القدم".

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وأضاف "من يحب كرة القدم يحب متابعتها في أي مكان، كما أن تواجدي بالبطولة من أجل متابعة منتخب أوغندا للشباب، وذلك لإختيار بعض العناصر للمنتخب الأول".

وأتم "لدي ذكريات طيبة في مصر وتحديدا عندما كنت مدربا لفريق نادي الزمالك".

وتضم المجموعة الثالثة من أمم إفريقيا تحت 20 عاما منتخبات تونس وزامبيا وبنين وجامبيا.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى ربع النهائي بالإضافة لأفضل صاحبي مركز ثالث من المجموعات الثلاثة.

ويلعب منتخب زامبيا مباراته المقبلة يوم الجمعة ضد جامبيا، بينما تواجه تونس منتخب بنين.

وسبق لمنتخب زامبيا حصد لقب أمم إفريقيا للشباب مرة واحدة عام 2017.

ويصعد أول أربعة منتخبات من أمم إفريقيا إلى كأس العالم للشباب 2023 والمقرر إقامتها في إندونيسيا.

وتستضيف مصر منافسات البطولة حتى يوم 11 مارس المقبل بمشاركة 12 منتخبا.

وتختتم منافسات دور المجموعات يوم الإثنين المقبل على أن ينطلق ربع النهائي يوم 2 مارس.

ميتشو أمم إفريقيا للشباب
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