عبد الرحمن عاطف: لقب أجويرو؟ لم أكن أعرفه من قبل

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 22:21

كتب : FilGoal

عبد الرحمن عاطف - غزل المحلة

كشف عبد الرحمن عاطف مهاجم غزل المحلة عن كواليس تشبيهه بنجم المنتخب الأرجنتيني ومانشستر سيتي السابق سيرجيو أجويرو.

وسجل عبد الرحمن عاطف هدفا في الوقت من مباراة غزل المحلة والإسماعيلي التي انتهت 1-1 ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري.

وقال لاعب غزل المحلة عبر أون تايم سبورتس: "حصلنا على نقطة مهمة كللت مجهودنا وعملنا الشاق. تعرضت لهجوم وضغوطات شديدة خلال الفترة الماضية لكني نجحت اليوم في التركيز والمساهمة في تعادل فريقي".

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وأضاف "ألتمس العذر لجماهير غزل المحلة بعد تراجع النتائج وأعلم أن سبب الحزن الأكبر يرجع للخسارة على ملعبنا، لكن اليوم قدمنا مستوى مميز وحققنا نقطة مستحقة.

وسجل عبد الرحمن عاطف أول أهدافه بقميص غزل المحلة خلال الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

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أجويرو

وعن تشبيهه بالأرجنيتني سيرجيو أجويرو أوضح "لقب أجويرو؟ أحمل هذا اللقب منذ الطفولة وخلال مباريات الناشئين تحدث معي الكثير حول وجه التشابه بيني وبين سيرجيو أجويرو. في البداية لم أكن أعرفه لكني بدأت منذ 5 أو 6 سنوات في متابعته وهو أسطورة أرجنتينية بالطبع".

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع وفشل في تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة من 18 مباراة.

غزل المحلة
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