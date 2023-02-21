كعب رائع من نونيز يكتب رقما تاريخيا لـ صلاح مع ليفربول في أبطال أوروبا

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 22:12

كتب : FilGoal

هدف صلاح في ريال مدريد

سجل داروين نونيز مهاجم ليفربول هدفا رائعا للغاية بالكعب في شباك ريال مدريد في المباراة التي تجمع بينهما اليوم.

داروين نونيز

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويستضيف ليفربول منافسه ريال مدريد في ملعب أنفيلد اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 4 مرر صلاح كرة عرضية زاحفة قابلها نونيز بالكعب لتسكن شباك تيبو كورتوا.

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وأصبحت تلك الصناعة هي رقم 13 في تاريخ صلاح في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول ليصبح أكثر من صنع الأهداف رفقة الريدز في تاريخ المسابقة.

ويعد صلاح هو أكثر هداف أجنبي لنادي إنجليزي في دوري أبطال أوروبا بواقع 40 هدفا.

وسجل صلاح 18 هدفا وصنع ثمانية آخرين في 33 مباراة شارك فيهم رفقة ليفربول قبل مباراة اليوم ضد ريال مدريد.

أما هدف نونيز بعد 3 دقائق و10 ثواني فهو أسرع هدف سجله ليفربول في ملعبه في تاريخه بدوري أبطال أوروبا.

كما أن هذا الكعب هو أول هدف يستقبله ريال مدريد بتلك الطريقة منذ الهدف الذي سجله ديديه دروجبا مع تشيلسي في عام 2013.

صلاح ليفربول داروين نونيز دوري أبطال أوروبا ريال مدريد
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