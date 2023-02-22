سلة - رنيم الجداوي: تغلبنا على الصعوبات في أوغندا.. وطموحي الرباعية والأولمبياد

ترى رنيم الجداوي لاعبة منتخب مصر لسيدات الكرة السلة أن الفريق نجح في التغلب على عدد من الصعوبات في أوغندا والتأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب سيدات الكرة السلة إلى أمم إفريقيا المقرر إقامتها في رواندا في يوليو المقبل، بعد التغلب على أوغندا 74-65 في نهائي تصفيات المنطقة الخامسة.

وحصدت رنيم الجداوي لاعبة منتخب مصر ثلاث جوائز فردية بعد تألق واضح طوال البطولة إذ حققت جوائز أفضل لاعبة في مركز 5 وهدافة البطولة وأفضل لاعبة خلال البطولة.

وقالت رنيم الجداوي في تصريحات لـ FilGoal.com: "واجهنا عددا من الصعوبات في البداية أبرزها حرارة الطقس بالإضافة لعدم وجود تكييف داخل الصالة وكان هناك حضور جماهيري كبير وتواجدوا بجوارنا بسبب ضيق الصالة".

وكشفت رنيم "مواجهتا كينيا والنهائي أمام أوغندا كانتا مصيريتين بالنسبة لنا، خسرنا التصفيات الماضية أمام كينيا بالإضافة أن المواجهة هذه المرة كانت حاسمة من أجل تأهلنا للنهائي".

وأضافت "بينما مباراة أوغندا فكانت نهائية وهي حاسمة في التأهل إلى أمم إفريقيا، لذلك أرى أن المواجهتين هما الأصعب علينا".

وعوض منتخب مصر خسارته أمام أوغندا في مرحلة المجموعات بالفوز على نفس الفريق في النهائي بنتيجة 74-65.

وأوضحت "شعرنا بضغط الجماهير في مواجهة أوغندا خلال مرحلة المجموعات ولكن في النهائي تجاوزنا تلك الرهبة ونجحنا في تحقيق الفوز".

أما عن أمم إفريقيا فقالت رنيم: "أتوقع أننا قادرون على تحقيق إنجاز في أمم إفريقيا، أرى أننا لا نقل عن أي فريق في شيء وكل عام نتطور ونتحسن وهدفنا الوصول للمربع الذهبي والتأهل إلى الأولمبياد".

وكشفت لاعبة منتخب مصر "أرى أن ما ينقصنا فقط عن منتخبات إفريقيا هو العامل البدني، في الحقيقة فرق إفريقيا تمتاز علينا في ذلك ولكن نسعى لاستغلال ذكائنا ومهاراتنا في تجاوز تلك المواجهات".

وبالحديث عن الجوائز الفردية شددت "لم أتوقع فوزي بثلاث جوائز خلال التصفيات، وهدفي فقط كان التركيز على البطولة والتأهل لأمم إفريقيا".

وتابعت "ولكن في المراحل الأخيرة أبلغني إيهاب الألفي المدير الفني أن أرقامي تبتعد عن الجميع في البطولة وحفزني ذلك أكثر في النهائي".

وأوضحت رنيم "تألقي هذا الموسم لا أرى أن خلفه سر معين، هو في البداية فضل من الله وبعد ذلك تركيزي منذ بداية الموسم على تعويض نتائج الموسم الماضي وتحقيق بطولات مختلفة سواء مع النادي أو المنتخب".

واختتمت رنيم الجداوي تصريحاتها "أطمح في تحقيق الدوري والكأس مع الأهلي لنكمل الخماسية هذا الموسم، أما مع المنتخب فأتمنى التواجد أولا في المربع الذهبي في أمم إفريقيا وتحقيق ميدالية قارية ثم التأهل للأولمبياد".

وكان الأهلي قد حقق لقب بطولات السوبر المصري ودوري المرتبط ويتبقى منافستي الدوري وكأس مصر.

وسجلت رنيم الجداوي 98 نقطة خلال منافسات التصفيات لتصبح هدافة البطولة بمعدل 19.6 نقطة في المباراة الواحدة.

ونجحت لاعبة منتخب مصر في تسجيل 19 نقطة في المباراة النهائية التي انتهت بفوز مصر 74-65 أمام أوغندا.