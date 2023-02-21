الثامن من فريقه.. أحمد فيلكس رجل مباراة حرس الحدود وفاركو

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 21:57

كتب : FilGoal

أحمد فيلكس - نابولي

حصد أحمد فتحي "فيليكس" قائد حرس الحدود جائزة رجل المباراة ضد فاركو.

وانتهت المباراة التي لم تُذع تلفزيونيا بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأصبح فيلكس ثامن لاعب من الحرس يحصد جائزة رجل المباراة الموسم الجاري.

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فسبقه مصطفى زيكو 3 مرات، ومحمد فوزي وإبراهيم القاضي وحامد الجابري وأحمد شديد قناوي مرة لكل لاعب.

كما بدأ كما انتهى اللقاء الذي لم يذع تلفزيونيا، وبالتالي لم يفتك أي شيء.

وبذلك حصد طارق العشري مع فاركو 10 نقاط خلال 4 مباريات.

وارتفع رصيده لـ 23 نقطة في المركز الثامن.

بينما ظل حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن المركز الأخير.

تعادل هو السادس للحرس في الدوري الموسم الحالي.

أحمد فيلكس الدوري المصري رجل المباراة
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