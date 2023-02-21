كرة طائرة - الأهلي يهزم بني ياس ويواصل انتصاراته في البطولة العربية

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 21:36

كتب : محمد سمير

فريق رجال الأهلي - كرة طائرة

واصل فريق رجال الأهلي للكرة الطائرة انتصاراته في البطولة العربية للأندية بعد التغلب على بني ياس الإماراتي.

وتغلب فريق الأهلي على بني ياس بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة العربية للأندية.

وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية للأندية حتى يوم 2 مارس المقبل.

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وحقق الأهلي الفوز على فريق بني ياس بنتيجة (25-15، 25-10، 25-14).

وكان ممثل مصر قد تغلب على مصافي الشمال العراقي في الجولة الافتتاحية بثلاثة أشواط دون مقابل.

وجاءت نتائج الجولة الثانية كالآتي:

النصر البحريني يتغلب على السويحلي الليبي 3-1

الوكرة القطري يتغلب على خبيل اليمني 3-0

كاظمة الكويتي يتغلب على الميناء اليمني 3-0

الأهلي القطري يتغلب على الصداقة الفلسطيني 3-0

الأهلي المصري يتغلب على بني ياس الإماراتي 3-0

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة في الجولة الثالثة غدا الأربعاء في تمام السادسة مساء أمام خبيل اليمني.

وكان قد تم تقسيم الـ 12 ناديا المشاركين على مجموعتين ليتأهل أول أربعة فرق إلى منافسات ربع النهائي.

وتوج الأهلي بلقب البطولة العربية للأندية والتي أقيمت في 2020 بمصر.

بينما توج الريان القطري بالنسخة الماضية والتي أقيمت 2022.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 مرات بالتساوي مع الصفاقسي التونسي.

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