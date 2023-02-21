أثليتك: 3 غيابات تضرب مانشستر يونايتد قبل موقعة الإياب ضد برشلونة
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 21:27
كتب : FilGoal
تضرب الغيابات صفوف مانشستر يونايتد وربما تدفع ثلاثة لاعبين لعدم التواجد في مباراة برشلونة المقبلة.
ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه برشلونة الخميس المقبل في ملعب أولد ترافورد في إياب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.
وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أن أنتوني مارسيال وأنتوني وهاري ماجواير قد لا يتمكنوا من اللحاق بالمباراة.
ويعاني ماجواير من إصابة في الركبة، فيما غاب مارسيال وأنتوني منذ بداية شهر فبراير الجاري.
فيما سوف يستعيد يونايتد في تلك المباراة خدمات لاعبيه ليساندرو مارتينيز ومارسيل سابيتزر بعد غيابهما عن الذهاب بسبب الإيقاف.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب كامب نو الخميس الماضي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.
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