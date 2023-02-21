لم تفوت أي شيء.. حرس الحدود يتعادل مع فاركو سلبيا

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 21:19

كتب : FilGoal

حرس الحدود - فاركو

تعادل حرس الحدود مع فاركو في الجولة 19 سلبيا بدون أهداف في لقاء أقيم على استاد المكس بالأسكندرية.

كما بدأ كما انتهى اللقاء الذي لم يذع تلفزيونيا، وبالتالي لم يفتك أي شيء.

وبذلك حصد طارق العشري مع فاركو 10 نقاط خلال 4 مباريات.

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وارتفع رصيده لـ 23 نقطة في المركز الثامن.

بينما ظل حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن المركز الأخير.

تعادل هو السادس للحرس في الدوري الموسم الحالي.

التشكيل

بدأ مصطفى صبحي ووجيه عبد الحكيم في هجوم حرس الحدود.

فيما بدأ عمرو جمال في هجوم فاركو.

حراسة المرمى: أحمد السعدني

الدفاع: محمد رضا – محمود بن والي – إبراهيم القاضي – أحمد شديد قناوي

الوسط: محمد عبد الله - كينجسلي كوكو – أحمد فليكس – مصطفى زيكو

الهجوم: مصطفى صبحي – وجيه عبد الحكيم

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فيما جاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمود سعيد "شيكا"

الدفاع: عزمي غومة – رامي صبري – أحمد عوض – جيفرسون إينكادا

الوسط: محمود حمادة – كينجسلي سوكاري – أحمد الصغيري

الهجوم: شكري نجيب – عمرو جمال – رزقي حمرون

وصف المباراة

المباراة لم تذع تلفزيونيا سوى لعدة دقائق عن طريق أون تايم سبورتس 2، كأول مباراة لا تذاع الموسم الجاري في المسابقة.

أهدر شكري نجيب فرصة في الدقيقة 40 من الشوط الأول بتسديدة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن لحارس حرس الحدود.

شوط أول انتهى سلبيا بين لاعبي الفريقين.

شكري نجيب سجل هدفا في الدقيقة 90 من عمر اللقاء لكن ألغي.

لتنتهي المباراة بتعادل سلبي بين الفريقين.

حرس الحدود فاركو الدوري المصري
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