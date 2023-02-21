أمم إفريقيا للشباب - زامبيا تتعادل أمام بنين في مصلحة تونس

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 21:17

كتب : FilGoal

زامبيا ضد بنين - أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما

تعادل فريق زامبيا أمام بنين بهدف لكل منهما في ختام الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة أمم إفريقيا للشباب.

ويأتي التعادل لمصلحة منتخب تونس تحت 20 عاما والذي خسر المواجهة الافتتاحية في الدقائق الأخيرة أمام جامبيا.

وتضم المجموعة الثالثة من أمم إفريقيا تحت 20 عاما منتخبات تونس وزامبيا وبنين وجامبيا.

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ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى ربع النهائي بالإضافة لأفضل صاحبي مركز ثالث من المجموعات الثلاثة.

وافتتح منتخب بنين التسجيل في الدقيقة 57 عن طريق رودولفو ألوكو.

بينما تعادلت زامبيا سريعا في الدقيقة 60 عن طريق ريكسون نجامبي.

ويلعب منتخب زامبيا مباراته المقبلة يوم الجمعة ضد جامبيا، بينما تواجه تونس منتخب بنين.

وسبق لمنتخب زامبيا حصد لقب أمم إفريقيا للشباب مرة واحدة عام 2017.

ويصعد أول أربعة منتخبات من أمم إفريقيا إلى كأس العالم للشباب 2023 والمقرر إقامتها في إندونيسيا.

وتستضيف مصر منافسات البطولة حتى يوم 11 مارس المقبل بمشاركة 12 منتخبا.

وتختتم منافسات دور المجموعات يوم الإثنين المقبل على أن ينطلق ربع النهائي يوم 2 مارس.

أمم إفريقيا للشباب بنين زامبيا
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