التشكيل - كولو مواني يقود فرانكفورت أمام القوة الضاربة لـ نابولي

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 21:05

كتب : FilGoal

نابولي ضد سبيزيا

يقود الفرنسي راندال كولو مواني هجوم إينتراخت فرانكفورت الألماني أمام نابولي الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل نابولي ضيفا على إينتراخت فرانكفورت على ملعب فرانكفورت ستاديون في العاشرة مساءً.

ويبدأ نابولي بقوته الضاربة وبالأخص في الهجوم بتواجد الثلاثي: إرفينج لوزانو – فيكتور أوسيمين – خيفتشيا كفاراستخيليا

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وجاء تشكيل فرانكفورت:

حراسة المرمى: كيفن تراب

الدفاع: توتا – كريستيان ياكيتش – إيفان نديكا

الوسط: أوريليو بوتا – داتشي كامادا – جابريل سو – فيليب ماكس

الهجوم: ياسبر لاندستروم – راندال كولو مواني – ماريو جوتزه

وجاء تشكيل نابولي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – أمير رحماني – كيم مين جاي – ماتياس أوليفيرا

الوسط: زامبو أنجوسيا – ستانيسلاف لوبوتكا – بيوتر زيلينسكي

الهجوم: إرفينج لوزانو – فيكتور أوسيمين – خيفتشيا كفاراستخيليا

وتصدر نابولي مجموعته على حساب ليفربول وأياكس ورينجرز، فيما حل فرانكفورت ثانيا خلف توتنام ومتفوقا على سبورتنج لشبونة ومارسيليا.

نابولي دوري أبطال أوروبا إينتراخت فرانكفورت التشكيل
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