ميدو: اعتذر للجمهور على ضياع الفوز أمام المحلة.. ولاعبو الهجوم في حالة دلع

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 20:58

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو - الصور من حساب الإسماعيلي

اعتذر أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الإسماعيلي للجماهير على ضياع انتصار محقق أمام غزل المحلة.

وتعادل الإسماعيلي أمام غزل المحلة بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري.

وانتقد ميدو ما أسماه بـ "دلع" لاعبي الخط الهجومي في نادي الإسماعيلي وعدم تعزيز التقدم.

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وقال ميدو عبر قناة أون تايم سبورتس: "اعتذر لجماهير الإسماعيلي على ضياع المكسب أمام غزل المحلة رغم أن الانتصار كان في إيدينا".

وأضاف "قانون كرة القدم واضح عندما تخلق فرصا ولا تستغلها سيتم معاقبتك في النهاية، غزل المحلة فريق محترم وكان علينا قتل المباراة مبكرا بعد الهدف الأول".

وشدد ميدو "رغم التقدم كنت قلقا من الخارج بسبب عدم التسجيل مجددا، لاعبو الخط الهجومي (كانت بتتدلع) وفي موقف مثل الإسماعيلي لا مجال للهزار ويجب استغلال الفرص".

وتابع "تدربنا كثيرا على تلك الهجمات، ولكنها كرة القدم نشعر بالحزن لأن الانتصار على غزل المحلة كان سيضعنا في مركز متقدم".

واختتم ميدو تصريحاته "الفوز كنا سنبني عليه خاصة أن كل النتائج كانت لصالحنا في الجولة الحالية".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة من 18 مباراة.

وتعادل الإسماعيلي أربع مباريات في آخر خمس مواجهات خاضهم الفريق في الدوري.

أما غزل المحلة فرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع وفشل في تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات.

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