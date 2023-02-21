تشكيل ليفربول - فان دايك يقود الدفاع.. وصلاح في الهجوم أمام ريال مدريد

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 20:35

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

يقود فيرجيل فان دايك دفاع فريقه ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول ضد ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في المباراة التي تقام بملعب أنفيلد.

ويلعب النجم المصري محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي أمام ريال مدريد.

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وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: ألكساندر أرنولد – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون

الوسط: ستيفان بايتيتش – جوردان هيندرسون - فابينيو

الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – داروين نونيز

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 15 مارس في ملعب سنتياجو برنابيو.

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