تشكيل ريال مدريد - بنزيمة ورودريجو أساسيان أمام ليفربول.. وكروس على مقاعد البدلاء

يبدأ الثنائي كريم بنزيمة ورودريجو في هجوم ريال مدريد أمام ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويجلس توني كروس على مقاعد البدلاء بعد أن كان خارج قائمة الفريق في البداية.

ودفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني بداني كارباخال بدلا من ناتشو فيرنانديز.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ديفيد ألابا - إيدير ميليتاو - أنتونيو روديجر - داني كارباخال

الوسط: - إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - كريم بنزيمة

دكة البدلاء: أندري لونين - لويس لوبيز - ناتشو فيرنانديز - خيسوس فاييخو - إدين هازارد - ماركو أسينسيو - ألفارو أودريوزولا - لوكاس فاسكيز - ماريو مارتن - ألفارو - داني سيبايوس - توني كروس - سيرجيو أريباس.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي المسابقة.

وكان ريال مدريد قد أعلن قائمة الفريق وشهدت استبعاد الثنائي توني كروس وأوريلي تشواميني بسبب الإصابة.

وتغلب ريال مدريد على أوساسونا في الدوري بهدفين دون مقابل.

وكان ريال مدريد قد واجه ليفربول في نهائي النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتغلب ريال مدريد وقتها على الفريق الإنجليزي بهدف دون مقابل سجله فينيسيوس جونيور.