رغم استبعاده.. ريال مدريد يعلن ضم كروس لمواجهة ليفربول

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 19:40

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد

أعلن ريال مدريد ضم توني كروس إلى قائمة الفريق لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي المسابقة.

وكان ريال مدريد قد أعلن قائمة الفريق وشهدت استبعاد الثنائي توني كروس وأوريلي تشواميني بسبب الإصابة.

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وفي مفاجأة كشف ريال مدريد عن انضمام توني كروس إلى قائمة الفريق رغم عدم سفره أمس الإثنين.

وشهدت القائمة عودة كريم بنزيمة والذي تغيب عن مواجهة أوساسونا الأخيرة في الدوري الإسباني.

وتغلب ريال مدريد على أوساسونا في الدوري بهدفين دون مقابل.

وكان ريال مدريد قد واجه ليفربول في نهائي النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتغلب ريال مدريد وقتها على الفريق الإنجليزي بهدف دون مقابل سجله فينيسيوس جونيور.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - لويس لوبيز

الدفاع: إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - ناتشو فيرنانديز - خيسوس فاييخو - داني كارباخال - لوكاس فاسكيز - ألفارو أودريوزولا

الوسط: لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - داني سيبايوس - فيدي فالفيردي - سيرخيو أريباس - ماريو مارتين - توني كروس.

الهجوم: كريم بنزيمة - رودريجو - ماركو أسينسيو - ماريانو دياز - إدين هازارد - فينيسيوس جونيور.

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