أمم إفريقيا للشباب - مدرب تونس: نتحمل الهزيمة أمام جامبيا.. ولن نستسلم للإحباط

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 19:22

كتب : هاني العوضي

عادل السليمي - المدير الفني لمنتخب تونس للشباب

أعرب عادل السليمي المدير الفني لمنتخب تونس للشباب تحت 20 عاما عن آسفه لخسارة الفريق أمام جامبيا.

وافتتح منتخب تونس تحت 20 عاما مشواره في أمم إفريقيا للشباب بالخسارة أمام جامبيا بهدف دون مقابل على استاد الإسكندرية.

وقال السليمي خلال المؤتمر الصحفي: "نتحمل الهزيمة جميعا ولكن الفريق كان بعيدا عن المستوى خاصة في خط الوسط".

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وأضاف "تفوق منتخب جامبيا علينا خاصة في مركز الوسط ولم نكن في أفضل حالاتنا".

وأوضح السليمي "أرضية الملعب صعبت على اللاعبين المباراة، ولم تساعدنا على الظهور بشكل جيد".

وشدد "فريقنا أيضا لم يكن جيدا على مستوى الأداء الهجومي".

واختتم السليمي تصريحاته "الهزيمة لن تتسبب في إحباطنا، خسرنا في الدقائق الأخيرة من كرة ثابتة، ولدينا مباراتين نستطيع الفوز بهما".

وسجل ألاجاي سايني هدف جامبيا الوحيد في الدقيقة 84 ليخطف ثلاث نقاط ثمينة لمنتخب بلاده.

وغاب عن المواجهة محمد الضاوي "كريستو" لاعب منتخب تونس للشباب والنادي الأهلي المصري بسبب الإصابة.

وكان منتخب تونس قد حصد المركز الرابع في النسخة الماضية من بطولة أمم إفريقيا للشباب.

ويتأهل أول أربعة فرق من النسخة الحالية ببطولة أمم إفريقيا للشباب إلى كأس العالم 2023 المقرر إقامته في إندونيسيا.

ويصعد من كل مجموعة من المجموعات الثلاثة أول فريقين إلى ربع النهائي بالإضافة لصاحبي أفضل مركز ثالث.

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