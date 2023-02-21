التاسعة للدراويش.. فراس شواط رجل مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة

فاز التونسي فراس شواط لاعب الإسماعيلي بجائزة رجل مباراة فريقه أمام غزل المحلة ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

وتعادل الإسماعيلي مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية.

وللمرة التاسعة يفوز لاعب من الإسماعيلي بجائزة رجل المباراة، والأولى للاعب التونسي.

نستعرض معا ما قدمه فراس شواط أمام غزل المحلة

دقائق اللعب: 90

التسديدات: 1

صناعة الفرص: 3

التمريرات الصحيحة: 13 من أصل 24 بدقة 63%

المراوغات الصحيحة: 2 من أصل 3 محاولات

استخلاص الكرة: 4

الفوز بالثنائيات الأرضية: 4 من أصل 11

الفوز بالصراعات الهوائية: 5 من أصل 8

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 14 في المركز قبل الأخير، ووصل رصيد غزل المحلة إلى 27 نقطة في المركز السابع.