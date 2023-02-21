التاسعة للدراويش.. فراس شواط رجل مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 19:17
كتب : FilGoal
فاز التونسي فراس شواط لاعب الإسماعيلي بجائزة رجل مباراة فريقه أمام غزل المحلة ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.
فراس شواط
النادي : الإسماعيلي
وتعادل الإسماعيلي مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية.
وللمرة التاسعة يفوز لاعب من الإسماعيلي بجائزة رجل المباراة، والأولى للاعب التونسي.
نستعرض معا ما قدمه فراس شواط أمام غزل المحلة
دقائق اللعب: 90
التسديدات: 1
صناعة الفرص: 3
التمريرات الصحيحة: 13 من أصل 24 بدقة 63%
المراوغات الصحيحة: 2 من أصل 3 محاولات
استخلاص الكرة: 4
الفوز بالثنائيات الأرضية: 4 من أصل 11
الفوز بالصراعات الهوائية: 5 من أصل 8
التعادل رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 14 في المركز قبل الأخير، ووصل رصيد غزل المحلة إلى 27 نقطة في المركز السابع.
نرشح لكم
تركه لمواجهة الإسماعيلي.. المحلة يشكر الاتحاد التنزاني بسبب حميد ماو بعد إيقاف ثنائي إدارة سموحة.. الأولمبية تعلن بطلان اجتماع تغيير اللائحة مصدر من الأهلي لـ في الجول: كولر يوافق على تجديد تعاقد الشحات.. وموعد الحسم الأهلي يعلن مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 سواريش: في الأهلي بنيت أشياءً ستبقى في الذاكرة للأبد أحدهما بسبب شكوى فرج عامر.. الأولمبية تقرر إيقاف عضوين في مجلس إدارة سموحة تامر مصطفى: لا يجوز غناء أحمد عيد لـ الزمالك وهو لاعب في إنبي.. وموقف كابو النادري ينتظم في تدريبات غزل المحلة الجماعية