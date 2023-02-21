التشكيل - ثنائي في هجوم حرس الحدود.. وعمرو جمال يقود فاركو

يبدأ مصطفى صبحي ووجيه عبد الحكيم في هجوم حرس الحدود أمام فاركو لحساب الجولة 19 من الدوري المصري.

ويلتقي حرس الحدود وفاركو على ملعب المكس في الأسكندرية والتي ستبدأ في السابعة مساءً.

وجاء تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى: أحمد السعدني

الدفاع: محمد رضا – محمود بن والي – إبراهيم القاضي – أحمد شديد قناوي

الوسط: محمد عبد الله - كينجسلي كوكو – أحمد فليكس – مصطفى زيكو

الهجوم: مصطفى صبحي – وجيه عبد الحكيم

فيما جاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمود سعيد "شيكا"

الدفاع: عزمي غومة – رامي صبري – أحمد عوض – جيفرسون إينكادا

الوسط: محمود حمادة – كينجسلي سوكاري – أحمد الصغيري

الهجوم: شكري نجيب – عمرو جمال – رزقي حمرون

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 22 نقطة بعدما حقق 3 انتصارات متتالية.

فيما يحتل حرس الحدود المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.