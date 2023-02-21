انتهت الدوري المصري - فاركو (0) (0) حرس الحدود.. تعادل سلبي

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 18:58

كتب : FilGoal

حرس الحدود - فاركو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة حرس الحدود وفاركو في الجولة 19 من الدوري المصري.

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 22 نقطة بعدما حقق 3 انتصارات متتالية.

فيما يحتل حرس الحدود المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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انتهت

ق 90: هدف ملغي لفاركو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: تسديدة من شكري نجيب من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن.

بداية اللقاء

حرس الحدود فاركو الدوري الأوروبي
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