مؤتمر إنزاجي: بورتو ليس خصما سهلا.. وهذا موقف لوكاكو وبروزفيتش

شدد سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان أن فريقه سيواجه خصما صعبا عندما يلعب ضد بورتو البرتغالي.

ويستضيف إنتر نظيره بورتو غدا الأربعاء ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نحن نعلم مدى أهمية مباريات ثمن النهائي. إنها مباراة مهمة وأمام خصما ليس سهلا اعتاد خوض هذه المنافسات".

وعن سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو وزميله السابق في لتاتسيو أوضح "سعيد لرؤيته مرة أخرى لقد كان زميلا رائعا شاركت معه الانتصارات في لاتسيو. إنه مدرب رائع ويقوم بأشياء جيدة".

وتابع "بورتو يجمع بين الجانبين البدني إنه فريق مميز ويدخل المباراة بعد عشرة انتصارات متتالية. لديه لاعبون ذوو جودة عالية".

وواصل "مباريات الأدوار الإقصائية تختلف تماما عن مباريات دور المجموعات لأنك تخوض مباراة ذهاب وأخرى في الإياب فقط لا غير"..

وشدد "بورتو تحت قيادة كونسيساو لديهم الكثير من الجودة بالإضافة إلى كونهم منظمين للغاية. لديهم عناصر مميزة في الجانب الهجومي".

وأكمل "ستكون هناك صعوبات وسيتعين علينا التغلب عليها جميعا معا. هناك حاجة إلى الكثير من العمل الجماعي".

لوكاكو وبروزوفيتش

وتحدث سيموني إنزاجي عن جاهزية الثنائي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبلجيكي روميلو لوكاكو لخوض المباراة.

وكشف المدرب الإيطالي "كلاهما بحالة بدنية جيدة جدا. إنهم يتعافون. لقد غاب بروزو كثيرا، والآن يرفع دقائقه ومع أودينيزي لعب 65 دقيقة بأفضل طريقة".

وتابع "لوكاكو سيخوض المباريات بشكل تدريجي، إنه يتحسن ويبذل الكثير من الجهد".

وتأهل إنتر ميلان إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف بايرن ميونيخ ومتفوقا على برشلونة.

فيما حجز بورتو مقعدا في ثمن النهائي بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة.