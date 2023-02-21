علي لطفي يرد على لقطة تجاوز ممثل الهلال.. وسبب عدم رد الفعل

رد علي لطفي حارس مرمى فريق الأهلي على لقطة تجاوز ممثل الهلال السوداني في حق اللاعب والتي تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الأهلي قد خسر أمام الهلال السوداني بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وانتشرت لقطة عقب المباراة لاعتداء مسؤول من فريق الهلال السوداني على حارس مرمى الأهلي.

وكتب علي لطفي عبر حسابه على انستجرام: "لم أكن أحب الحديث في ذلك الأمر نهائيا، ولكن بسبب حالة الحب التي رأيتها من الجماهير المصرية المحترمة وجمهور الأهلي بالأخص والذي أعتز به وصاحب الفضل عليّ وعلى كل من ينتمي للنادي، وبخصوص اللقطة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أريد التوضيح".

وتابع "لست ضعيفا ويمكنني أخذ حقي من أي شخص وتربيت طوال عمري على احترام الشخص المحترم وأعلم كيف اتعامل جيدا مع الشخص غير المحترم والحصول على حقي بأي طريقة".

وأوضح لطفي "في تلك اللقطة لم أمثل نفسي ولكن مثلت مصر وكبير إفريقيا وحديث العالم الكروي كله بعد الأداء المشرف بشهادة جميع نقاد الكرة في العالم أمام ريال مدريد الأفضل في العالم، وكنت أعلم أن العيون ستكون علينا، لاسيما أن هذه أول مباراة عقب كأس العالم للأندية وبداية مشوارنا الإفريقي".

وشدد "كما قلت الأجواء كانت مشحونة وأعلم أن أي رد فعل مني كان سيؤخذ بشكل مخالف خاصة أننا تربينا أن مصر والسودان شعب ووطن واحد ولكن حالة الشحن التي قابلناها هناك من قلة موتورة كانت غير طبيعية منذ وصولنا وهتافات معادية طوال اللقاء بالرغم أن كاف أعلن أنها مباراة بدون جماهير ولكن ذلك ليس اختصاصي ولدينا مجلس إدارة قوي يعلم كيف يحافظ على حقوق النادي الأهلي".

وتابع علي لطفي "مجلس إدارة الأهلي قادر على حماية كل حقوق النادي ولكن أي رد فعل مني كان سيؤخذ بموقف غير سليم وأعلم أن المجلس بقيادة الأسطورة محمود الخطيب سيأتي بحق كل لاعب وفرد في منظومة الكرة".

واختتم حارس مرمى الأهلي تصريحاته "في النهاية أريد أن أتوجه بالشكر والامتنان والتقدير لجمهور النادي الأهلي العظيم على رسائل الدعم التي قابلتها، وأكرر أن بمقدرتي الحصول على حقي جيدا ولكن لا يمكنني فعل شيء يضر سمعة النادي الكبير الذي ألعب له وبلدي صاحبة الريادة الإفريقية دائما، شاء من شاء وأبى من أبى".

وكان الأهلي قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تجاوزات الهلال السوداني المتكررة ضد النادي الأهلي.

وينتظر الأهلي رد كاف على الشكوى المقدمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.