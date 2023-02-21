طبيب الأهلي يكشف موعد عودة السولية للتدريبات الجماعية
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 18:09
كتب : حسام نور الدين
كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي عن موعد عودة عمرو السولية لاعب وسط الفريق للتدريبات الجماعية.
عمرو السولية
النادي : الأهلي
وقال أبو عبلة عبر موقع ناديه: "السولية نفذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص به بعد تعرضه للإصابة بشد في السمانة".
وأضاف "وشارك في التدريبات الجماعية مع فريق الشباب ومن المقرر أن يشارك في المران الجماعي بعد عودة الفريق إلى القاهرة".
وأكمل "جميع لاعبي الأهلي سيتواجدون في التدريبات خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل طبيعي باستثناء أكرم توفيق وكريم فؤاد".
وفاز الأهلي على أسوان بثلاثية دون رد في الجولة 19 من الدوري المصري.
ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
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