دي بروين يغيب عن مانشستر سيتي أمام لايبزيج.. وظهور الصفقة الجديدة

ضربت الغيابات صفوف مانشستر سيتي قبل مباراته مع لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه سيتي منافسه لايبزيج غدا الأربعاء في ملعب ريد بول آرينا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة المستدعاة من قبل المدير الفني لسيتي بيب جوارديولا غياب الثلاثي كيفن دي بروين وإيمريك لابورت وجون ستونز.

ولم يتدرب الثلاثي رفقة سيتي وبالتالي لم يتواجد في القائمة التي سوف تسافر إلى ألمانيا.

فيما يتواجد في القائمة الوافد الجديد على صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة ماكسيمو بيروني.

اللاعب صاحب الـ20 عاما انضم إلى سيتي قادما من صفوف فيليز سارسفيلد الأرجنتيني مقابل 11 مليون يورو.

ولم يشارك اللاعب حتى الآن في أي مباراة رفقة سيتي.