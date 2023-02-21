دي بروين يغيب عن مانشستر سيتي أمام لايبزيج.. وظهور الصفقة الجديدة
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 18:07
كتب : FilGoal
ضربت الغيابات صفوف مانشستر سيتي قبل مباراته مع لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا.
ويواجه سيتي منافسه لايبزيج غدا الأربعاء في ملعب ريد بول آرينا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وشهدت القائمة المستدعاة من قبل المدير الفني لسيتي بيب جوارديولا غياب الثلاثي كيفن دي بروين وإيمريك لابورت وجون ستونز.
ولم يتدرب الثلاثي رفقة سيتي وبالتالي لم يتواجد في القائمة التي سوف تسافر إلى ألمانيا.
فيما يتواجد في القائمة الوافد الجديد على صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة ماكسيمو بيروني.
اللاعب صاحب الـ20 عاما انضم إلى سيتي قادما من صفوف فيليز سارسفيلد الأرجنتيني مقابل 11 مليون يورو.
ولم يشارك اللاعب حتى الآن في أي مباراة رفقة سيتي.
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد - بنزيمة ورودريجو أساسيان أمام ليفربول.. وكروس على مقاعد البدلاء رغم استبعاده.. ريال مدريد يعلن ضم كروس لمواجهة ليفربول مؤتمر إنزاجي: بورتو ليس خصما سهلا.. وهذا موقف لوكاكو وبروزفيتش حارس سيتي: مواجهة لايبزيج؟ لا مباريات سهلة في دوري الأبطال كلوب: مهمتنا أمام ريال مدريد ستكون صعبة لكنها ليست مستحيلة مودريتش: من الصعب شرح الطريقة التي توجنا بها بدوري الأبطال.. وكانت عاطفية لذلك السبب جماهير ليفربول تستخدم حيلة تقليدية لإزعاج لاعبي ريال مدريد ليلة المباراة رقمان تاريخيان ينتظران صلاح لو هز شباك ريال مدريد