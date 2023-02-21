أمم إفريقيا للشباب - في غياب كريستو.. تونس تخسر أمام جامبيا في الوقت القاتل

افتتح منتخب تونس تحت 20 عاما مبارياته في أمم إفريقيا للشباب بالخسارة أمام جامبيا بهدف دون مقابل.

ويلعب منتخب تونس في المجموعة الثالثة مع زامبيا وبنين وجامبيا.

وسجل ألاجاي سايني هدف جامبيا الوحيد في الدقيقة 84 ليخطف ثلاث نقاط ثمينة لمنتخب بلاده.

وغاب عن المواجهة محمد الضاوي "كريستو" لاعب منتخب تونس للشباب والنادي الأهلي المصري بسبب الإصابة.

وكان منتخب تونس قد حصد المركز الرابع في النسخة الماضية من بطولة أمم إفريقيا للشباب.

ويتأهل أول أربعة فرق من النسخة الحالية ببطولة أمم إفريقيا للشباب إلى كأس العالم 2023 المقرر إقامته في إندونيسيا.

ويصعد من كل مجموعة من المجموعات الثلاثة أول فريقين إلى ربع النهائي بالإضافة لصاحبي أفضل مركز ثالث.

وعلم FilGoal.com أمس الإثنين من جودة الخنيسي المنسقة الإعلامية لمنتخب تونس للشباب شعور الضاوي بآلام.

وأشارت المنسق الإعلامي لمنتخب تونس للشباب إلى أن إصابة كريستو بسيطة والأمر ليس خطيرا ولكن الجهاز الفني يفضل عدم المجازفة.

الضاوي (19 عامًا) انضم إلى الأهلي قادمًا من النجم الساحلي في فترة الانتقالات الشتوية.

وظهر الضاوي في مباراة الأهلي أمام سموحة بنصف نهائي كأس مصر كبديل في الشوط الثاني.