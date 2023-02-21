طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة كهربا

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 17:19

كتب : FilGoal

احتفال كهربا بهدفه مع الأهلي

كشف أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي طبيعة إصابة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق وجديد تأهيل عمرو السولية.

وغادر كهربا مباراة أسوان مصابا في الدقيقة 60 بعد أن سجل أول أهداف الأهلي في المباراة تاركا مكانه لشادي حسين.

وقال أحمد أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي: "حالة كهربا مطمئنة، تعرض لإجهاد في العضلة الأمامية بجانب الالتواء في الكاحل الذي تعرض له خلال المباراة".

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وأضاف "كانت لديه رغبة في إكمال المباراة ولكننا فضلنا عدم المخاطرة به، لا توجد أي مشاكل سيخضع لجلسة استشفائية غدا الأربعاء ويشارك مع الفريق في المران بعد غد الخميس".

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 40 في الصدارة، وتوقف رصيد أسوان عند 22 نقطة في المركز التاسع.

ويستعد الأهلي بعد ذلك لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي السبت المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي أسوان الدوري المصري محمود عبد المنعم كهربا عمرو السولية
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