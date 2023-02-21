انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1) (1) غزل المحلة.. تعادل قاتل
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 16:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في الجولة 19 من الدوري المصري.
ويحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي المركز 18 -الأخير- برصيد 13 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.
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نهاية اللقاء
ق 90+6: جووول التعااادل قااااتل.. عبد الرحمن عاطف يسجل برأسية ومتابعة لكرة مرتدة من يد الحارس
ق 90+2: بطاقة حمراء جديدة في اللقاء من نصيب عبد الباقي جمال
ق 53: جوووول أوووول.. عماد حمدي يسجل من متاعبة رأسية فراس شواط
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+2: بطاقة حمراء لإيهاب سمير مدافع غزل المحلة
ق 45: نادر قمر الدولة يعود لتقنية الفيديو لاحتمال طرد إيهاب سمير
ق 45: طرد محمد عبد المنصف مدرب حراس الإسماعيلي
ق 23: تسديدة أرضية من جابريل أوروك تمر بجوار القائم الأيسر لفوزي.
ق 19: أحمد الشيخ يستغل خطأ دفاع الإسماعيلي وينفرد ويسدد كرة قوية يتصدى لها فوزي.
ق 13: الشامي يتسلم كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء قبل الحارس ويحاول لعبها مزدوجة خلفية لكن كرته يتصدى لها عمرو شعبان.
ق 4: فوزي يبعد الركنية المباشرة بقبضة يده من على خط المرمى.
ق 2: فوزي يتصدى لتسديدة محمد جابر ويحولها لركنية.
بداية اللقاء