انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1) (1) غزل المحلة.. تعادل قاتل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في الجولة 19 من الدوري المصري.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي المركز 18 -الأخير- برصيد 13 نقطة.

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نهاية اللقاء

ق 90+6: جووول التعااادل قااااتل.. عبد الرحمن عاطف يسجل برأسية ومتابعة لكرة مرتدة من يد الحارس

ق 90+2: بطاقة حمراء جديدة في اللقاء من نصيب عبد الباقي جمال

ق 53: جوووول أوووول.. عماد حمدي يسجل من متاعبة رأسية فراس شواط

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: بطاقة حمراء لإيهاب سمير مدافع غزل المحلة

ق 45: نادر قمر الدولة يعود لتقنية الفيديو لاحتمال طرد إيهاب سمير

ق 45: طرد محمد عبد المنصف مدرب حراس الإسماعيلي

ق 23: تسديدة أرضية من جابريل أوروك تمر بجوار القائم الأيسر لفوزي.

ق 19: أحمد الشيخ يستغل خطأ دفاع الإسماعيلي وينفرد ويسدد كرة قوية يتصدى لها فوزي.

ق 13: الشامي يتسلم كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء قبل الحارس ويحاول لعبها مزدوجة خلفية لكن كرته يتصدى لها عمرو شعبان.

ق 4: فوزي يبعد الركنية المباشرة بقبضة يده من على خط المرمى.

ق 2: فوزي يتصدى لتسديدة محمد جابر ويحولها لركنية.

بداية اللقاء