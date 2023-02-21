حارس سيتي: مواجهة لايبزيج؟ لا مباريات سهلة في دوري الأبطال

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 16:45

كتب : FilGoal

دومينيك سوبوسلاي - لايبزج - مانشستر سيتي

يرى إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي أن مواجهة فريقه ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا لن تكون سهلة كما يظن البعض.

ويحل سيتي ضيفا على لايبزيج يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال إيدرسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد لعبنا أمام لايبزيج الموسم الماضي في مرحلة المجموعات من دوري الأبطال، فريق جيد يملك لاعبين جيدين، لذا علينا أن نستعد لهم جيدا".

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وأضاف "ستكون مواجهة صعبة، أتمنى أن نتمكن من اللعب بشكل جيد، لكن لن يكون الأمر سهلا لأن دوري أبطال أوروبا لا يوجد به مباريات سهلة".

وتابع الحارس البرازيلي "أتمنى أن نحقق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب، وأن نستمر في البطولة".

ويقام لقاء الإياب في ملعب الاتحاد يوم 14 مارس المقبل.

وواصل "تمكنت من تحقيق معظم أهدافي خلال مسيرتي الكروية، لكن أحد أهم أهدافي هو التتويج بدوري أبطال أوروبا، هذا ما لم أحققه بعد، أتمنى أن أحققه هذا الموسم".

وأكمل "أريد تحقيق هدفي بأي طريقة، نحن نحاول وسنظل كذلك، لم نفز باللقب لكننا وصلنا للنهائي في 2021".

وشدد "أظن أن هذا العام نحن نستطيع الوصول للنهائي والمنافسة على اللقب، وبكل تأكيد كرة القدم لا تذهب دائما إلى الطريق الذي نريده، لكننا سنحاول مجددا".

وأتم "خلال آخر 5 أو 6 مواسم فزنا بالعديد من الألقاب المحلية، لذا فإن هذا اللقب هو ما يحتاجه النادي واللاعبون، وبيب جوارديولا أيضا".

مانشستر سيتي لايبزيج إيدرسون
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