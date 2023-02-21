تشكيل الدوري المصري - حازم مرسي يقود المحلة أمام الإسماعيلي فريقه السابق

أعلن عبد الباقي جمال المدير الفني لـ غزل المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في الجولة 19 للدوري المصري.

ودفع جمال بـ حازم مرسي في خط الهجوم ليواجه فريقه السابق الإسماعيلي الذي يلعب منه معارا.

في المقابل، يعوّل أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي على فراس شواط ومحمد الشامي هجوم غزل المحلة.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي المركز 18 -الأخير- برصيد 13 نقطة.

تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: كريم عرفات - باهر المحمدي - محمد نصر - محمد دسوقي

الوسط: محمد مخلوف - عماد حمدي - محمد حسن - أحمد مدبولي

الهجوم: فراس شواط - محمد الشامي

تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: محمد جابر - مصطفى العش - معاذ الحناوي - إيهاب سمير

الوسط: محمد بازوكا - حميد ماو - السيد الشبراوي

الهجوم: أحمد الشيخ - حازم مرسي - جابرييل أوروك