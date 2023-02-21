الشحات يصنع ثلاثة أهداف في مباراة واحدة مع الأهلي للمرة الثانية

حقق حسين الشحات رقما رائعا مع الأهلي خلال مواجهة أسوان في المباراة الجارية بين الفريقين حاليا.

ويتقدم الأهلي على أسوان بثلاثة أهداف دون مقابل على أسوان بعد نهاية الشوط الأول.

وتمكن الشحات من صناعة أهداف الأهلي الثلاثة في المباراة والذين سجلهم محمد مجدي أفشة ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد عبد القادر.

الشحات تمكن من صنع ثلاثة أهداف خلال مباراة واحدة مع الأهلي للمرة الثانية خلال مسيرته، المرة الأولى كانت ضد سيمبا في 2019 عندما حقق الفريق للفوز بخمسة أهداف دون مقابل.

وتمكن الشحات من صنع هدفين أو أكثر للمرة الثانية هذا الموسم بعد مباراة بيراميدز.

ووصل الشحات إلى المساهمة السادسة في الدوري هذا الموسم خلال 12 مباراة بتسجيله لهدف وصناعته لخمسة أهداف.

صاحب الـ 30 عاما كان قد تمكن من صنع هدفين ضد أسوان في المباراة التي جمعت بينه وبين الأهلي عام 2021.