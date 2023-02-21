الرابعة هذا الموسم.. الشناوي يتصدى لركلة جزاء أمام أسوان
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 15:38
كتب : FilGoal
تصدى محمد الشناوي لركلة جزاء خلال مباراة فريقه الأهلي أمام أسوان بالجولة 19 للدوري المصري الممتاز.
محمد الشناوي
النادي : الأهلي
وأنقذ الشناوي ركلة جزاء نفذها أحمد خالد قائد أسوان في الدقيقة 44 أثناء تقدُم الأهلي بهدفين دون رد.
ليرفع الشناوي رصيده إلى 5 تصديات لركلات الجزاء هذا الموسم.
وتصدى الشناوي لركلة جزاء أمام محمود علاء في مباراة الاتحاد السكندري، ولوكا مودريتش نجم ريال مدريد في كأس العالم للأندية، وماكابي ليليبو في مباراة الهلال السوداني الماضية بدوري أبطال إفريقيا.
وبذلك يكون الشناوي قد أوقف 4 ركلات جزاء من أصل 7 سُددت، إذ لم ينجح في تجاوزه إلا البرازيلي جابرييل باربوسا في مباراة فلامنجو مرتين، فيما سدد أحمد عادل لاعب الاتحاد خارج إطار المرمى.
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