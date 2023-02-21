الرابعة هذا الموسم.. الشناوي يتصدى لركلة جزاء أمام أسوان

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 15:38

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الهلال والأهلي

تصدى محمد الشناوي لركلة جزاء خلال مباراة فريقه الأهلي أمام أسوان بالجولة 19 للدوري المصري الممتاز.

وأنقذ الشناوي ركلة جزاء نفذها أحمد خالد قائد أسوان في الدقيقة 44 أثناء تقدُم الأهلي بهدفين دون رد.

ليرفع الشناوي رصيده إلى 5 تصديات لركلات الجزاء هذا الموسم.

أخبار متعلقة:
الشحات يصنع وكهربا يسجل في ديجافو الأهلي وأسوان

وتصدى الشناوي لركلة جزاء أمام محمود علاء في مباراة الاتحاد السكندري، ولوكا مودريتش نجم ريال مدريد في كأس العالم للأندية، وماكابي ليليبو في مباراة الهلال السوداني الماضية بدوري أبطال إفريقيا.

وبذلك يكون الشناوي قد أوقف 4 ركلات جزاء من أصل 7 سُددت، إذ لم ينجح في تجاوزه إلا البرازيلي جابرييل باربوسا في مباراة فلامنجو مرتين، فيما سدد أحمد عادل لاعب الاتحاد خارج إطار المرمى.

الأهلي أسوان الدوري المصري محمد الشناوي
نرشح لكم
الثامن من فريقه.. أحمد فيلكس رجل مباراة حرس الحدود وفاركو لم تفوت أي شيء.. حرس الحدود يتعادل مع فاركو سلبيا ميدو: اعتذر للجمهور على ضياع الفوز أمام المحلة.. ولاعبو الهجوم في حالة دلع عبد الباقي جمال: أتمنى ألا تؤثر مواقف الفرق في جدول الترتيب على سير المباريات غزل المحلة يخطف نقطة أمام الإسماعيلي في مباراة إثارة الدقائق الأخيرة التاسعة للدراويش.. فراس شواط رجل مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة التشكيل - ثنائي في هجوم حرس الحدود.. وعمرو جمال يقود فاركو انتهت الدوري المصري - فاركو (0) (0) حرس الحدود.. تعادل سلبي
أخر الأخبار
الثامن من فريقه.. أحمد فيلكس رجل مباراة حرس الحدود وفاركو 12 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أبطال أوروبا – فرانكفورت (0) - (0) نابولي.. انطلاق المباراة 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - الأهلي يهزم بني ياس ويواصل انتصاراته في البطولة العربية 33 دقيقة | رياضات أخرى
"الجوهرة مستمر".. اتحاد جدة يجدد عقد البرازيلي كورنادو 38 دقيقة | السعودية
مباشر أبطال أوروبا - ليفربول (1)-(0) ريال مدريد.. جوووووول نونيز بالكعب وصناعة من صلاح 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أثليتك: 3 غيابات تضرب مانشستر يونايتد قبل موقعة الإياب ضد برشلونة 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
لم تفوت أي شيء.. حرس الحدود يتعادل مع فاركو سلبيا 50 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا للشباب - زامبيا تتعادل أمام بنين في مصلحة تونس 52 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 2 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 3 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية 4 المدير الرياضي لـ بوليفار يوضح لـ في الجول حقيقة التقدم بعرض لاستعادة برونو سافيو