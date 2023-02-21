مؤتمر فايد: ننتظر دعم الجماهير أمام نيجيريا.. ولن نبخل بنقطة عرق مع منتخب مصر

طالب عمر فايد لاعب منتخب مصر للشباب الجماهير بحضور مواجهة نيجيريا لدعم الفريق.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما.

وقال فايد خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كل اللاعبين على قلب رجل واحد ولن نبخل بنقطة عرق مع منتخب مصر".

وتابع "أغلقنا صفحة موزمبيق واللاعبين تعاهدوا على تحقيق الفوز غدا".

وأضاف "جميع فرق المجموعة قوية ونلعب من أجل الثلاث نقاط أمام نيجيريا".

وأتم "أشكر الجماهير على الدعم والمساندة وننتظر حضورهم غدا".

وكان منتخب مصر قد تعادل في المباراة الافتتاحية بدون أهداف مع موزمبيق.

وكان منتخب نيجيريا قد خسر مباراته الأولى ضد السنغال بهدف دون مقابل.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة وبفارف نقطتين عن السنغال صاحبة الصدارة.