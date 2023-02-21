الشحات يصنع وكهربا يسجل في ديجافو الأهلي وأسوان

افتتح محمود عبد المنعم "كهربا" أهداف مباراة فريقه أمام أسوان في الجولة 19 للدوري المصري الممتاز.

وسجل كهربا الهدف بضربة رأسية في الدقيقة 34 بعد عرضية حسين الشحات.

وبذلك يصل كهربا إلى 20 هدفًا بقميص الأهلي منذ انتقاله إليه مطلع 2020.

الهدف هو الثاني لـ كهربا خلال مسيرته في شباك أسوان، وللمصادفة، فالسابق كان بقميص الأهلي أيضًا ومن صناعة الشحات بالتخصص.

وسُجل الهدف في مباراة الفريقين بشهر يوليو 2021 التي فاز بها الأهلي 3-1 في ملعب بتروسبورت.

ورفع كهربا رصيده إلى 3 أهداف منذ عودته من الإيقاف، منها هدفين في مباراتين بالدوري المصري.