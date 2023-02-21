قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي وعودة علي جبر لمواجهة المصري

أعلن جايكي باتشيكو مدرب بيراميدز قائمة فريقه التي ستواجه المصري غدا الأربعاء.

ويستعد بيراميدز لمواجهة المصري على ملعب برج العرب في الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب رمضان صبحي وأحمد توفيق بسبب تعرضهما للإيقاف لتلقيهما البطاقة الصفراء الثالثة.

كما استمر غياب وليد الكرتي ومحمد الشيبي بسبب الإصابة.

وعاد علي جبر لقائمة الفريق بعد أن غاب عن المباراة الماضية في الدوري بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة طلائع الجيش.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – يوسف نادر.

الدفاع: علي جبر – أسامة جلال – أحمد سامي – أحمد فتحي – عبد الله مجدي – كريم حافظ – محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه – إسلام عيسى – مصطفى فتحي – محمود عبد العاطي دونجا – محمد صادق – هشام محمد – عبد الله السعيد – محمود صابر.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – فخري لاكاي – دودو الجباس.

مباراة الدور الأول كانت قد انتهت بالتعادل بدون أهداف.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب الصدارة والذي خاض 3 مباريات أقل، بينما يحتل المصري المركز الـ 12 برصيد 21 نقطة.