انتهت الدوري المصري - أسوان (0) - (3) الأهلي.. انتصار كبير للأحمر

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 14:35

كتب : FilGoal

الأهلي أمام أسوان

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة أسوان ضد الأهلي ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

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نهاية المباراة

ق71: 3 تغييرات للأهلي بخروج أحمد عبد القادر وأليو ديانج ومحمد عبد المنعم ودخول بيرسي تاو وأحمد قندوسي ورامي ربيعة

ق58: دخول شادي حسين في مكان كهربا

ق55: إصابة كهربا

ق53: خروج أحمد خالد ودخول محمود فهمي لأسوان

تغييران لأسوان بدخول أحمد حمودي ومصطفى عبد الرسول في مكان محمد ناجي جدو وبلال السيد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+3: جوووول الثالث من محمد مجدي أفشة

ق45+1: محمد مجدي أفشة يسدد من على حدود منطقة الجزاء فوق العارضة

ق45: محمد الشناوي يتصدى لركلة الجزاء من أمام أحمد خالد

ق43: الحكم يحتسب ضربة جزاء لصالح عماد فتحي بعد تدخل من محمد أشرف

ق40: جووووول الثاني من أحمد عبد القادر بعد عرضية من حسين الشحات

ق38: توقف اللعب لإصابة أحمد خالد لاعب أسوان

ق34: جووووول أول للأهلي، محمود عبد المنعم كهربا يرتقي لعرضية حسين الشحات ويودعها الشباك

ق30: تسديدة قوية من حسين الشحات بعد تمريرة من كهربا من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها عمرو حسام

ق24: أحمد عبد القادر يهدر فرصة الهدف الأول،

ق17: تسديدة من أليو ديانج من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس

ق15: عرضية من حسين الشحات إلى محمد مجدي أفشة الذي سدد من داخل منطقة الجزاء سهلة في يد الحارس عمرو حسام.

ق10: هدف غير محتسب للأهلي عن طريق محمود عبد المنعم كهربا، بعد تمريرة من ديانج إلى أفشة المتسلل والذي لعبها إلى كهربا ليودعها الشباك في المرمى الخالي.

ق7: توقف اللعب لإصابة محمد ناجي لاعب أسوان

بداية المباراة

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد أسوان في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

تلعب المباراة على استاد أسوان، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق أيمن الكاشف وطارق حسن.

طاقم التحكيم

حكم ساحة: محمود البنا

حكم مساعد أول: أحمد حسام

حكم مساعد ثان: أحمد نوفل

حكم رابع: أحمد محجوب

حكم الفيديو: محمد صباحي

حكم الفيديو المساعد: عمر فتحي

أسوان الأهلي الدوري المصري
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