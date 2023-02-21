"انقطع عن التدريبات منذ أسبوعين".. في الجول يكشف قصة محمود حمدي ناشئ الأهلي

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 14:34

كتب : أحمد الخولي

محمود حمدي - الأهلي

تغيّب محمود حمدي ناشئ الأهلي ولاعب فريق 2003 عن مران الفريق في آخر أسبوعين، فما القصة.

تواصل مع مصدر داخل الأهلي لمعرفة كواليس الأزمة ومزيد من المعلومات عن حمدي.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com أن اللاعب لم يحضر إلى التدريبات في آخر أسبوعين، ليعتبره النادي "هاربًا" حتى اللحظة.

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وأشار المصدر أن الأهلي عرض على حمدي تجديد عقده منذ فترة، لكن اللاعب رفض وأوضح رغبته في الاحتراف الأوروبي.

وكشف المصدر عن تقدُم الأهلي بمذكرة لاتحاد الكرة لحفظ حقوق رعايته في اللاعب.

وشدد المصدر: "لا يوجد تقصير من طرف الأهلي، كل اللاعبين لديهم عقود حتى مواليد 2006 وهو سن مبكر، ولا صحة لرحيله لعدم ارتباطه بعقد مع النادي".

ويجيد حمدي اللعب في مركز المهاجم المتأخر والجناح، وهو الشقيق الأصغر لـ أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق، ومونتريال إمباكت الكندي الحالي.

وسجّل حمدي 3 أهداف في المرحلة العمرية لفريقه بالموسم الجاري، قبل أن يتغيّب عن الأهلي.

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