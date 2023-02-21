إسماعيل يوسف: عقد مصطفى شلبي المسرب غير حقيقي.. وأحذر من الحملات على الحكام

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 14:19

كتب : FilGoal

إسماعيل يوسف

شدد إسماعيل يوسف مدير الكرة في الزمالك على أن العقد المسرب لمصطفى شلبي لاعب الفريق غير حقيقي، مشيرا إلى أن الفريق سيبذل كل ما لديه أمام الترجي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات لقناة الزمالك: "الأمور أصبحت أفضل داخل نادي الزمالك في الفترة الأخيرة بداية من مباراة سموحة، وإن لم ترتق للمستوى الفني والبدني الذي تأمله الجماهير".

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وأضاف "الفريق مر بظروف صعبة للغاية خلال شهر يناير ولها أكثر من سبب، ولكن في الفترة الأخيرة بجهد الجماهير بدأنا في تجاوزها".

وتابع "مبارتا الترجي "حياة أو موت"، رئيس النادي اجتمع مع الجهاز الفني للتأكيد على أهمية المواجهتين".

وواصل "هناك تركيز كبير في التدريبات، والجميع مستعد. فريق الزمالك في مستواه الطبيعي يمكنه الحصول على 4 نقاط على الأقل أمام الترجي في المباراتين، وهناك مكافآت خاصة لهما كنوع من التحفيز".

واستطرد "نحن من وضعنا أنفسنا في هذا الموقف كلاعبين أو جهاز فني، الإدارة والجماهير لم يقصرا معنا ويجب أن نخرج من هذه الكبوة. كل فارس له كبوة، أعد الجماهير أن الفريق سيقاتل من أول دقيقة لآخر دقيقة في مواجهتي الترجي رغم صعوبتهما".

وأردف "ضربة جزاء الزمالك أمام سموحة صحيحة 100%، أريد أن أنبه الجماهير واتحاد الكرة أن الحملات التي تحدث على الحكام قد تؤثر على قراراتهم في الفترة المقبلة".

وعن الونش، قال: "لا نريد المجازفة بمحمود حمدي الونش ونلتزم بالخطة الزمنية من الطبيب، هو يرغب في اللعب الآن "قلب وحش". أتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة خلال أسبوعين".

وأكمل "في بعض الأوقات كاف يعين حكام "صغيرين" للتجربة في الأندية، مباراة المريخ كانت أكبر من طاقم التحكيم بوضوح وكذلك أمام شباب بلوزداد".

وعن علاقة فيريرا بأسامة نبيه، قال: "أسامة نبيه لم يكن لديه أي مشكلة مع فيريرا، الأزمة كانت في المساعدين الأجانب كانوا يوصلون بعض الأشياء المغلوطة لفيريرا. هناك تعاون وتفاهم أكبر بين فيريرا وباقي أعضاء الجهاز الفني الآن".

وعن مصطفى شلبي، أتم "عقده المسرب غير حقيقي، العقد يكون له 4 نسخ. اللاعب والنادي والمنطقة واتحاد الكرة، وبالطبع اللاعب والنادي لن يسربا العقد".

الزمالك إسماعيل يوسف الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا الترجي
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