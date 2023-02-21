مؤتمر محمود جابر: تركنا مباراة موزمبيق خلفنا.. نفكر الآن في نيجيريا فقط

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 14:15

كتب : FilGoal

محمود جابر - منتخب مصر للشباب

أوضح محمود جابر المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب أن الفريق وضع المباراة أمام موزمبيق خلفه مشددا على أن التركيز الحالي على نيجيريا.

وتعادل منتخب مصر للشباب سلبيا مع موزمبيق في الجولة الأولى من دور مجموعات أمم إفريقيا للشباب المقامة في مصر.

وقال جابر في المؤتمر الصحفي: "لا أفضل الحديث عن مباراة موزمبيق وتركيزي حاليا على نيجيريا".

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وأضاف "طريقة لعب النسورمختلفة عن موزمبيق وسنقدم أداءً أفضل".

وتابع "أثق في جميع اللاعبين ومن الوارد إجراء تعديل بسيط في التشكيل".

وأردف "شاهدنا مباراة نيجيريا والسنغال أكثر من مرة ووضعنا خطة الفوز غدا".

وأتم "لا يوجد فريق ضعيف في المجموعة وأتمنى أن يحالفنا التوفيق".

ن يلتقي منتخب نيجيريا مه مصر يوم الأربعاء المقبل في منافسات الجولة الثانية في استاد القاهرة.

ويتصدر منتخب السنغال المجموعة بثلاث نقاط يليه كل من مصر وموزمبيق بنقطة لكل منهما.

فيما يحتل منتخب نيجيريا المركز الرابع والأخير في المجموعة بدون أي نقطة.

ويتأهل للدور التالي أصحاب الصدارة والمركز الثاني من المجموعات الثلاثة بالإضافة لاثنين أفضل ثوالث إلى ربع النهائي.

ويتأهل أضلاع المربع الذهبي بالكامل إلى كأس العالم للشباب الذي سيقام في إندونيسيا في شهر مايو المقبل.

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