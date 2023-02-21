كلوب: مهمتنا أمام ريال مدريد ستكون صعبة لكنها ليست مستحيلة

وصف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مهمة فريقه في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بالصعبة، لكنه يؤمن بأنها ليست مهمة مستحيلة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في قمة أوروبية ساخنة بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء على ملعب أنفيلد.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "في المواجهة الأخيرة ضد ريال مدريد كان تشكيلهم الأساسي يضم لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو وكريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور وفيدي فالفيردي، وجميعهم لاعبون من طراز فريد".

وأضاف "الآن لديهم أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا، إنهم فريق قوي للغاية، ولذلك ستكون المهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة".

ويقام لقاء الإياب يوم 15 مارس المقبل على ملعب سنتياجو برنابيو.

وتابع "لقد حاولنا أن نفوز في نهائي الموسم الماضي، ونتذكر كيف كانوا على وشك توديع البطولة في الأدوار الإقصائية أمام باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وفي النهاية كانوا الفريق المتأهل. هذا يخبرنا كل شيء عن الجودة التي يمتلكونها".

وأكمل "لا أعتقد أن نهائي الموسم الماضي سيؤثر على حجم هذه المباراة. لقد خسرنا في المباراة النهائية، ولكن الشيء الجيد في الرياضة بشكل عام هو وجود فرصة جديدة، ونحن سنحاول استغلال هذه الفرصة".

وواصل المدرب الألماني "أهل ليفربول مولعون بكرة القدم، وريال مدريد ضيف في المدينة، لذا لنستمتع بهذا الحدث بأفضل شكل ممكن كما فعلنا دائما".

وشدد "يجب أن يتم الترحيب بجماهير ريال مدريد التي ستأتي إلى ليفربول بأفضل طريقة ممكنة، نريدهم أن يستمتعوا بوقتهم هنا وفي أحد أعرق الملاعب في عالم كرة القدم".

مواجهة ليفربول وريال مدريد تتكرر للمرة الرابعة خلال المواسم الـ5 الأخيرة بدوري الأبطال.

وكان الفريقان قد تواجها لأول مرة خلال المواسم الماضية في نهائي نسخة 2017/2018 وانتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتواجه ريال مدريد مرة أخرى مع ليفربول في ربع نهائي نسخة 2020/2021 ومرة أخرى عبر الفريق الإسباني، بالفوز 3-1 والتعادل 0-0.

وتواجه الفريقين للمرة الأخيرة في نهائي النسخة الماضية وحقق ريال مدريد الفوز بهدف دون مقابل سجله فينيسيوس جونيور.

وخلال المواجهات السابقة تمكن محمد صلاح من تسجيل هدف واحد في نسخة 2020/2021.

وستقام مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد بينما تقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 بعد حصوله على المركز الأول في مجموعته بينما تأهل ليفربول بعد حصوله على المركز الثاني خلف نابولي.