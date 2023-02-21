تشكيل أسوان - جدو يعوض غياب كاموني أمام الأهلي.. وإيفونا خارج القائمة

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لنادي أسوان تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الجولة 19 من الدوري المصري.

ويغيب ديلسون كاموني عن صفوف تماسيح النيل بسبب الإصابة، ليحل في مكانه محمد حمدي زكي.

ولم يتواجد لاعب الأهلي السابق ماليك إيفونا، أو المعار محمد حمدي في القائمة

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد أسوان في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – إسلام صلاح - محمد مصطفى

خط الوسط: عماد فتحي – أحمد خالد – رافائيل إياجوا – بلال السيد

خط الهجوم: محمد حمدي زكي – محمد ناجي جدو

دكة البدلاء: خالد وليد - أحمد بلية - أحمد سيد دحروج - أحمد حمودي - مصطفى عبد الرسول - محمد عطوة - حسام عرفات - محمود فهمي - أحمد أشرف

وخسر الأهلي آخر مبارياته أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بهدف دون مقابل.

وخسر أسوان أمام الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 21 فبراير الجاري.

وتلعب المباراة على استاد أسوان.

ويبدأ اللقاء في الثالثة إلا الربع عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة أيمن الكاشف وطارق حسن.

طاقم التحكيم

حكم ساحة: محمود البنا

حكم مساعد أول: أحمد حسام

حكم مساعد ثان: أحمد نوفل

حكم رابع: أحمد محجوب

حكم الفيديو: محمد صباحي

حكم الفيديو المساعد: عمر فتحي