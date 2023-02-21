مصدر من الاتحاد يكشف لـ في الجول مدة غياب محمود علاء بسبب الإصابة

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 13:16

كتب : هاني العوضي

محمود علاء - الاتحاد

كشف مصدر من نادي الاتحاد السكندري عن طبيعة إصابة محمود علاء لاعب الفريق.

محمود علاء

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وتعرض محمود علاء للإصابة خلال مواجهة الاتحاد السكندري مع الداخلية والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الأشعة أثبتت إصابة محمود علاء بتمزق في العضلية الخلفية وسيغيب عن الفريق لمدة أسبوعين".

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وكان اللاعب قد سجل هدف الاتحاد الأول في المباراة في الدقيقة الـ 25 مستغلا عرضية إبراهيم حسن ليضع الكرة في الشباك.

واستبدل محمود علاء في الدقيقة الـ 81 بسبب الإصابة وحل محمد صالح بدلا منه.

وسجل أحمد عيد هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة الـ 96.

وشارك محمود علاء مع الاتحاد في 14 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وخلالهم تمكن من تسجيل أربعة أهداف.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 33 نقطة ويتقدّم مؤقتا إلى المركز الرابع متجاوزا الزمالك صاحب الـ32 نقطة ولكن بمباراة أقل.

في المقابل تجمّد رصيد الداخلية عند 16 نقطة في المركز 15، بفارق نقطة عن البنك الأهلي صاحب أول مراكز الهبوط.

وبذلك حقق الاتحاد السكندري فوزه رقم 500 في تاريخه بالدوري المصري الممتاز.

وبات الاتحاد خامس فريق يصل إلى 500 فوز في الدوري بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري.

وأكمل الاتحاد سلسلة 7 مباريات متتالية دون هزيمة، إذ لم يخسر أي لقاء منذ سقوطه أمام المصري يوم 7 يناير.

الاتحاد السكندري محمود علاء
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