محكمة برشلونة ترفض الإفراج عن داني ألفيش

رفضت محكمة برشلونة الاسئناف ضد البرازيلي داني ألفيس لاعب برشلونة السابق بعد اتهامه في قضية اعتداء جنسي على سيدة يوم 30 ديسمبر الماضي

وتُبقي محكمة برشلونة على ألفيس في السجن وبدون كفالة بعد القبض عليه منذ شهر.

وجاء قرار المحكمة برفض الاستئناف الذي قدم من جانب ألفيش بعد جلسة الاستماع يوم الخميس الماضي والتي سعى فيها محامي اللاعب إلى إطلاق سراحه.

وينتظر الآن ألفيش المحاكمة من أجل الحكم في قضية الاعتداء الجنسي.

وكانت الشرطة الكتالونية قد ألقت القبض على ألفيش صباح 20 يناير بعد أن اتهمته سيدة بالاعتداء عليها في حمام بأحد ملاهي مدينة برشلونة قبل حوالي 3 أسابيع.

واتهمت السيدة لاعب برشلونة السابق بلمسها بشكل غير لائق دونا عن إرادتها في تلك الليلة بالملهى الليلي.

ألفيش (39 عامًا) لم يعد لاعب لأي ناد بعدما فسخ بوماس المكسيكي عن فسخ عقده على خلفية الاتهامات.

وأشار بوماس عبر موقعه الرسمي أن النادي سيتحرك وفقًا للعقد المبرم مع اللاعب على أساس لوائح العمل الداخلية.

وانضم ألفيش مجانًا إلى بوماس الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع برشلونة.

وخاض ألفيش 13 مباراة مع بوماس، لم يسجل خلالها، لكنه صنع 5 أهداف.

وسبق لـ ألفيش تمثيل أندية باهيا وإشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وساوباولو.

ويمتلك ألفيش 126 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، سجل خلالها 8 أهداف وفاز معه بكوبا أمريكا مرتين، وبكأس القارات مرتين.

وظهر ألفيش في مباراتين بكأس العالم 2022، مباشرة قبل أن يتورط في قضية الاعتداء الجنسي عقب عودته إلى برشلونة.