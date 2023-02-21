عودة ثلاثي اتحاد جدة قبل لقاء الرائد.. وشكوك حول حمد الله

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 13:09

كتب : FilGoal

طارق حامد وحجازي وحمد الله في مواجهة الباطن

استعاد فريق اتحاد جدة الثلاثي حمدان الشمراني وعبد العزيز البيشي وإيجور كورونادو قبل مواجهة الرائد في الدوري السعودي، فيما تحوم الشكوك حول جاهزية عبد الرزاق حمد الله.

ويستضيف الاتحاد منافسه الرائد ضمن الجولة 18 من دوري روشن السعودي يوم الأربعاء.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن المغربي عبد الرزاق حمد الله يواصل برنامجه البدني الانفرادي، وغاب عن التدريبات الجماعية يوم الاثنين بعد تعافيه من الإصابة العضلية.

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وأضاف التقرير أن تدريبات الفريق شهدت عودة البرازيلي إيجور كورونادو وعبد العزيز البيشي بعد غيابهما عن تدريبات يوم الأحد نظرًا لتعرضهما لإصابات عضلية.

كما عاد حمدان الشمراني، الظهير الأيسر، بعد تعافيه بشكل تام من إصابة العضلة الضامة، التي غاب بسببها عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

ويتشارك الاتحاد مع النصر والشباب في صدارة الدوري السعودي برصيد 40 نقطة.

لكن الشباب لعب مباراة أكثر من منافسيه.

النصر الدوري السعودي اتحاد جدة الشباب
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