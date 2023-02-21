مودريتش: من الصعب شرح الطريقة التي توجنا بها بدوري الأبطال.. وكانت عاطفية لذلك السبب

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 12:43

كتب : FilGoal

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

تحدث لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد عن كواليس تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتوج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ 14 في تاريخه خلال الموسم الماضي بعد أن حقق الفوز في المباراة النهائية بهدف دون مقابل ضد ليفربول.

وقال مودريتش في حوار أجراه مع ريو فيرديناند عبر شبكة BT سبورتس: "خلال مواجهتنا مع باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب كنا نلعب بشكل جيد ولكن المدرب قرر استبدالي وجلست على مقاعد البدلاء بجانب كارفاخال وأخبرته إننا سنقتلهم في سانتياجو برنابيو وكنت أعرف أننا سنظهر جودتنا الهجومية وسنلعب بشكل جيد بدقر استطاعتنا وهذا ما حدث في آخر 30 دقيقة".

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واستمر "الجماهير أيضا لعبوا دورا كبيرا، هم متطلبين وأحيانا لا تسير الأمور بطريقتهم ولكنهم رائعين ودعهم في الملعب مختلف".

وتابع "من الصعب شرح الطريقة التي توجنا بها بدوري أبطال أوروبا لأننا كنا على حافة الخروج في جميع المباريات ولهذا كانت الاحتفالات كبيرة ولكنها كانت طبيعية وأيضا جاءت بسبب ما كتبه الجميع عنا".

وأكمل "لقد كتب إن الفريق قد مات وإننا انتهينا ومودريتش يجب أن يعتزل وكروس لا يمكن أن يلعب ولذلك كان الأمر عاطفيا جدا بعد التتويج".

وكان ريال مدريد قد أقصى كل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وتشيلسي خلال الأدوار الإقصائية.

النادي الإسباني تمكن من تحويل تأخره في الدقائق الأخيرة إلى فوز في جميع مباريات الأدوار الإقصائية حتى وصل إلى النهائي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أنفيلد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

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