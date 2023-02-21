رغم الإنجاز التاريخي.. جواد نيكونام يستقيل من تدريب فولاد قبل يومين على مواجهة الهلال

أعلن جواد نيكونام استقالته من تدريب نادي فولاد عقب الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وفاز فولاد على نظيره الفيصلي السعودي بهدفٍ دون رد مساء الإثنين في استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخرج نيكونام بعد اللقاء وصرح برحيله عن تدريب فولاد، وأنه لن يكون موجودًا في المباراة المقبلة للفريق.

وغاب نيكونام صباح اليوم الثلاثاء عن مراسم قرعة الدور ربع النهائي التي شهدت حضور مدربي الفرق الثلاثة الأخرى الواصلة إلى هذه المرحلة عن المنطقة الغربية.

وتولى نيكونام تدريب فولاد منذ 2019، وقاده لحصد لقب كأس إيران وكأس السوبر الإيراني في 2021.

وقال المتحدث الرسمي لفولاد إن القرار جاء نتيجة لأشهر من الضغوط الإعلامية، لكنه شدد على أن نيكونام كان مرتاحًا بالعمل في النادي.

وقاد نيكونام نادي فولاد لربع نهائي دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه.

وحتى اللحظة لا يزال الوضع ضبابيًا بالنسبة للنادي الإيراني الذي يواجه الهلال في المرحلة المقبلة يوم الخميس المقبل.

نيكونام (42 عامًا) يعد أحد أبرز أساطير كرة القدم الإيرانية، إذ خاض مع منتخب إيران 151 مباراة دولية بين عامي 2000 و2015، سجل خلالها 39 هدفا وشارك في كأس العالم مرتين، بالإضافة إلى حصد المركز الثالث في كأس آسيا مرة.

ولعب نيكونام خلال مسيرته في أوساسونا الإسباني لسنوات عديدة، كما مثّل الوحدة والشارقة الإماراتيين، واستقلال طهران وسايبا الإيرانيين، والكويت الكويتي، والعربي القطري.

وارتبط اسم نيكونام بإمكانية تولي تدريب منتخب إيران خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل بعد كأس العالم.